В Туркмении президент уволил главу МВД после трех «последних предупреждений»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отстранил от должности главы МВД генерал-лейтенанта полиции Исгендера Муликова.

Причиной называются «серьезные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий». Вместо Муликова министром назначили вице-премьера страны Мамметхана Чакыева.

Более того, после отстранения Муликова лишили генеральского звания, понизив до простого майора полиции.

Как пишет «Интерфакс», в апреле Бердымухаметов объявлял Муликову строгий выговор «с последним предупреждением». На деле же с 2009 года, когда Муликов встал во главе министерства, это было третье «последнее предупреждение» и 12-й по счету строгий выговор.