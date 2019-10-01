ВОЗ: в России снизилось потребление алкоголя

С 2003 года по отношению к 2016 году общее потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43%.

Зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%, пишет RT со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там констатировали, что снижение потребления спиртных напитков повлекло за собой увеличение средней продолжительности жизни в России. В период с 2003 по 2018 год смертность сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин. Наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в России почти вдвое сократилось потребление спиртного. На сегодня оно оценивается в 9,7 литра на человека.