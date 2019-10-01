В Госдуме опровергли сообщения о приглашении Греты Тунберг

Государственная дума не собирается приглашать для выступления шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом сообщили главы двух профильных комитетов нижней палаты парламента.

«Если мы будем слушать с трибуны Госдумы каждого экологического активиста или общественника, мы тогда только этим и будем заниматься. На мой взгляд, у Греты не так много предложений, чтобы не иметь возможность ознакомиться с ними, просто зайдя к ней в Instagram», — сказал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В свою очередь глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова выразила мнение, что «депутат не может на пленарное заседание, как и на Совет Госдумы приглашать [кого-то]», пишет ТАСС.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил Тунберг выступить с речью в Государственной думе перед российской молодежью. Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России и послу Швеции в России Малене Мард.

Грета Тунберг стала известна тем, что начала приходить к шведскому парламенту вместо учебы и требовать активных действий от властей. Ее предложение устраивать аналогичные забастовки школьников каждую пятницу нашло поддержку в мире. Кроме того, она на прошлой неделе выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.