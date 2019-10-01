Генеральный директор холдинга «Агросила» ответит на вопросы читателей в прямом эфире
7 октября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Геннадьевна Барсукова.
Тезисы к обсуждению:
- Уборочная кампания: объем финансирования, предварительные итоги, влияние погодных условий на урожайности в этом году.
- Производство сахара: необходимые меры господдержки, какие сложности для производителей сахара по экспорту продукта; как отразится на наших производителях запрет беспошлинного ввоза сахара из третьих стран в свободные экономические зоны Таможенного союза, который вступает в силу 1 января 2020 г.
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комментарии
Заинский сахар входит в ваш холдинг.
Каждые полгода меняется оборудование и отработанное продается.
2й год пробиваемся на тендер. Попытки тщетны. Когда и как можно будет участвовать в ЧЕСТНОМ тендере по покупке металлолома с этого предприятия.
Спасибо!
Игорь
9196461656