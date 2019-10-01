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Генеральный директор холдинга «Агросила» ответит на вопросы читателей в прямом эфире

10:14, 01.10.2019 Мероприятие:  Online-конференция с генеральным директором холдинга "Агросила" Светланой Барсуковой 2
Генеральный директор холдинга «Агросила» ответит на вопросы читателей в прямом эфире

7 октября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Геннадьевна Барсукова.

Тезисы к обсуждению:

  • Уборочная кампания: объем финансирования, предварительные итоги, влияние погодных условий на урожайности в этом году.
  • Производство сахара: необходимые меры господдержки, какие сложности для производителей сахара по экспорту продукта; как отразится на наших производителях запрет беспошлинного ввоза сахара из третьих стран в свободные экономические зоны Таможенного союза, который вступает в силу 1 января 2020 г.

Задать свои вопросы спикеру вы можете прямо сейчас, оставив комментарий к новости.

МероприятияOnline-конференции
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    Здравствуйте!
    Заинский сахар входит в ваш холдинг.
    Каждые полгода меняется оборудование и отработанное продается.
    2й год пробиваемся на тендер. Попытки тщетны. Когда и как можно будет участвовать в ЧЕСТНОМ тендере по покупке металлолома с этого предприятия.
    Спасибо!
    Игорь
    9196461656
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  • Анонимно 02 окт
    была информация о росте цен на молоко. Потом вроде опровергли, но как-то неубедительно. Подорожает ли осенью молочная продукция и другие продовольственные товары вашего производства? и у других производителей в целом по стране?
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