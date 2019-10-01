S.Oliver откроет до 40 торговых точек в регионах России

Немецкий ретейлер S.Oliver Shoes возвращает в Россию формат офлайн-торговли. Сеть закрыла все традиционные магазины в России и перешла в онлайн 14 лет назад. Теперь в течение трех лет бренд намерен открыть до 40 торговых точек в регионах страны.

До конца 2019 года ретейлер планирует открыть около 15 корнеров в Екатеринбурге, Нижневартовске, Перми и Воронеже. Открывать первые офлайн-точки S.Oliver Shoes намерен с партнерами по франшизе, пишет «Коммерсантъ».

До 2005 года развитием офлайн-магазинов сети в России занимался партнер по мастер-франшизе, однако соглашение было прервано, а на месте S.Oliver Shoes открылись магазины Zolla, напоминает издание.

Средний чек S.Oliver Shoes — 4 тыс. рублей за пару обуви.

Ранее сообщалось, что берлинский подросток попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря 57-му размеру ноги.