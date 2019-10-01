S.Oliver откроет до 40 торговых точек в регионах России
Немецкий ретейлер S.Oliver Shoes возвращает в Россию формат офлайн-торговли. Сеть закрыла все традиционные магазины в России и перешла в онлайн 14 лет назад. Теперь в течение трех лет бренд намерен открыть до 40 торговых точек в регионах страны.
До конца 2019 года ретейлер планирует открыть около 15 корнеров в Екатеринбурге, Нижневартовске, Перми и Воронеже. Открывать первые офлайн-точки S.Oliver Shoes намерен с партнерами по франшизе, пишет «Коммерсантъ».
До 2005 года развитием офлайн-магазинов сети в России занимался партнер по мастер-франшизе, однако соглашение было прервано, а на месте S.Oliver Shoes открылись магазины Zolla, напоминает издание.
Средний чек S.Oliver Shoes — 4 тыс. рублей за пару обуви.
Ранее сообщалось, что берлинский подросток попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря 57-му размеру ноги.
Справка
S.Oliver — немецкий бренд одежды, основанный в 1969 году Берндом Фрайером, на данный момент принадлежит S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG — производителю одежды, обуви, аксессуаров и ароматов. Направление обуви развивается с 1999 года, производство сосредоточено более чем в 40 странах мира. По собственным оценкам, в 2019 году оборот российского подразделения — ООО «Шу.ком Восток» — превысит €5,5 млн.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым