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Материальная помощь студентам освобождается от НДФЛ

11:20, 30.09.2019
Материальная помощь студентам освобождается от НДФЛ
Фото: realnoevremya.ru

Материальная помощь, которую получают студенты и аспиранты от своих образовательных учреждений, теперь освобождена от НДФЛ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новым поправкам, материальная помощь в пределах четырех тысяч рублей в год, которую образовательные учреждения выплачивают своим студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, выводится из-под НДФЛ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.

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