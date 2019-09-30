Материальная помощь студентам освобождается от НДФЛ

Материальная помощь, которую получают студенты и аспиранты от своих образовательных учреждений, теперь освобождена от НДФЛ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новым поправкам, материальная помощь в пределах четырех тысяч рублей в год, которую образовательные учреждения выплачивают своим студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, выводится из-под НДФЛ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.

