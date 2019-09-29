Курсанты Казанской кадетской школы-интернат вышли на субботник к берегу Волги — видео
В Верхнеуслонском районе Татарстана на побережье Волги прошел субботник, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В мероприятии приняли участие курсанты Казанской кадетской школы-интерната имени Б.К. Кузнецова, а также местные жители.
«Люди приезжают отдыхать, поели, попили, пакетики оставили, сами ушли. Даже садятся в машины и подставляют пакеты к забору. Ну это вообще беспредел. За этим не возможно уследить, это только сами люди должны за собой следить», — сказала одна их местных жительниц.
Это уже третий субботник в этом месяце, впереди еще три.
Напомним, что в прошлые выходных более 38 тысяч татарстанцев стали участниками всероссийского субботника и ряда федеральных и республиканских экологических акций. В ходе очистки от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов они собрали и вывезли 2 056 тонн отходов.Общество Татарстан
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