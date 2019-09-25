Более двух тысяч тонн мусора собрали жители Татарстана с берегов водных объектов

Более 38 тысяч татарстанцев в минувшие выходные стали участниками всероссийского субботника и ряда федеральных и республиканских экологических акций. В ходе очистки от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов они собрали и вывезли 2 056 тонн отходов.

Центральным мероприятием стала уборка на озере Изумрудном в Казани. К акции присоединились 500 участников, ими собрано 30 кубометров мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее стало известно, что в Татарстане начали реконструкцию очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги».