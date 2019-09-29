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Российский гонщик «Формулы-2» устроил аварию на этапе в Сочи

14:40, 29.09.2019
Российский гонщик «Формулы-2» устроил аварию на этапе в Сочи
Фото: ru.wikipedia.org

Российский пилот команды ART Никита Мазепин столкнулся с соперником на первом круге гонки «Формулы-2» на этапе в Сочи.

Мазепин стартовал с первого места, но допустил ошибку на первом торможении и столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой. В результате оба болида вылетели с трассы и врезались в отбойник.

После инцидента гонка была остановлена. Пилотов отправили в больницу. Ни один из пилотов не получил серьезных травм, говорится в сообщении «Формулы-2» в Twitter.

Гонка возобновилась, но дистанция была сокращена до 15 кругов

СпортПроисшествия
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