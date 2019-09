Российский гонщик «Формулы-2» устроил аварию на этапе в Сочи

Российский пилот команды ART Никита Мазепин столкнулся с соперником на первом круге гонки «Формулы-2» на этапе в Сочи.

Мазепин стартовал с первого места, но допустил ошибку на первом торможении и столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой. В результате оба болида вылетели с трассы и врезались в отбойник.

После инцидента гонка была остановлена. Пилотов отправили в больницу. Ни один из пилотов не получил серьезных травм, говорится в сообщении «Формулы-2» в Twitter.

Both Nobuharu Matsushita and Nikita Mazepin are being transferred to hospital. Neither driver suffered fractures as a result of the Lap 1 incident pic.twitter.com/H7ZXfW3JeE