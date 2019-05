Выведенные на орбиту Falcon 9 спутники проекта Starlink подключились к интернету

Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников проекта Starlink. Они уже подключились к интернету.

В ближайшее время ожидается развертывание солнечной батареи, написал в Twitter сам Маск.

