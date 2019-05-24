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Выведенные на орбиту Falcon 9 спутники проекта Starlink подключились к интернету

10:14, 24.05.2019
Выведенные на орбиту Falcon 9 спутники проекта Starlink подключились к интернету
Фото: twitter.com/SpaceX

Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников проекта Starlink. Они уже подключились к интернету.

В ближайшее время ожидается развертывание солнечной батареи, написал в Twitter сам Маск.

Вывод спутников подтвердил официальный аккаунт компании.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен в 8.30 с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Эта партия спутников является первым шагом проекта Starlink, который предусматривает вывод на орбиту 12 тысяч аппаратов. Они образуют сеть, что позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

ТехнологииIT
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