Выведенные на орбиту Falcon 9 спутники проекта Starlink подключились к интернету
Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников проекта Starlink. Они уже подключились к интернету.
В ближайшее время ожидается развертывание солнечной батареи, написал в Twitter сам Маск.
All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2019
Вывод спутников подтвердил официальный аккаунт компании.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws— SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019
Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен в 8.30 с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
Эта партия спутников является первым шагом проекта Starlink, который предусматривает вывод на орбиту 12 тысяч аппаратов. Они образуют сеть, что позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.ТехнологииIT
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