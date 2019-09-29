Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Официальный сайт Кремля опубликовал поздравление от имени президента России Владимира Путина в адрес российских евреев. Поздравление приурочено к празднику Рош ха-Шана, аналогу Нового года в иудаизме.
В поздравлении отмечается, что Рош ха-Шана — древний праздник, который символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию.
— Важно, что еврейские организации России с глубоким уважением относятся к бесценному духовному, историческому, культурному наследию предков, приобщают молодежь к отеческим традициям и обычаям, — сказано в поздравлении.
Напомним, согласно иудейскому календарю празднование Рош ха-Шана стартует сегодня вечером и продлится до 1 октября. По этому же календарю наступающий год является 5780-м.
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