Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Официальный сайт Кремля опубликовал поздравление от имени президента России Владимира Путина в адрес российских евреев. Поздравление приурочено к празднику Рош ха-Шана, аналогу Нового года в иудаизме.

В поздравлении отмечается, что Рош ха-Шана — древний праздник, который символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию.

— Важно, что еврейские организации России с глубоким уважением относятся к бесценному духовному, историческому, культурному наследию предков, приобщают молодежь к отеческим традициям и обычаям, — сказано в поздравлении.

Напомним, согласно иудейскому календарю празднование Рош ха-Шана стартует сегодня вечером и продлится до 1 октября. По этому же календарю наступающий год является 5780-м.

