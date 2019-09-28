«Тамбову» запретят играть на стадионе «Мордовия Арена»

Футбольному клубу «Тамбов» запретят в следующем сезоне играть на стадионе «Мордовия Арена», который команда сейчас арендует. Об этом заявил директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги Сергей Алексеев на семинаре «Структура РПЛ» в Казани.

«В следующем сезоне «Тамбову» будет запрещено играть в Саранске. Каждая команда РПЛ будет обязана играть в том субъекте, где заявлена. Вступят в силу новые требования по работе с болельщиками, маркетингу, из-за которых некоторым клубам может быть проблематично получить лицензию для участия в РПЛ. Не соблюдаете их — уходите в ФНЛ», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что «Тамбов», арендующий на проведение домашних матчей стадион «Мордовия Арену», за один матч тратит на эти цели 2,4 млн рублей.