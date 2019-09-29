«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

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Концерн «Калашников» опубликовал на своем YouTube-канале видео «экстремального теста» автомата АК-74М. В рамках эксперимента оружие было проверено на прочность во время безостановочной стрельбы очередями.



По требованиям Минобороны автомат должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Чтобы проверить, сколько выстрелов АК-74М может произвести до первой поломки, специалисты концерна организовали испытания, в рамках которых был взят автомат 2014 года и 26 магазинов емкостью 30 патронов. Ствол автомата в районе передней оковки цевья был разорван после 587 выстрелов.

В результате теста цевье и накладка расплавились. При этом возвратный и ударно-спусковой механизмы, а также затвор АК-74М остались целы.

Ранее российский автомат АК-74М вошел в число пяти лучших образцов стрелкового вооружения в мире по версии американского портала The National Interest.