В Казани организуют форум по государственно-частному партнерству за 3,6 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Агентство инвестиционного развития Татарстана направит из бюджета РТ 3,6 млн рублей на оказание услуг по организации и проведению форума по государственно-частному партнерству в Казани.

Информация о закупке появилась 25 сентября. Заявки принимаются до 3 октября аукцион по выбору подрядчика проведут на следующий день, сообщается на сайте госзакупок.

Форум должен пройти с 28 по 30 октября. Исполнитель должен обеспечить проведение мероприятия в помещении, удаленного от отметки «Нулевой километр» Казани не более чем на 4 км, заказать печатную продукцию и чак-чак в подарочной упаковке в количестве не менее 300 экземпляров каждой единицы товара, а также оказать услуги по транспортному обеспечению, проживанию, питанию для участников, организовать культурную программу и т. д.

Ранее стало известно, что Агентство инвестиционного развития Татарстана готово заплатить 5,2 млн рублей из бюджета РТ за оказание услуг по организации выставочной экспозиции республики на 26-м Мировом конгрессе интеллектуальных транспортных систем — 2019 (26th Intelligent Transport Systems World Congress 2019) в Сингапуре.