«Зенит» завершает поглощение «Девон-кредита»

С 15 ноября подразделения банка «Девон-кредит» начнут работать по лицензии и под брендом ПАО «Банк «Зенит». Он возьмет на себя обязательства перед клиентами интегрируемого банка. В Татарстане и Чувашии объединенная структура банка «Зенит» будет насчитывать 22 офиса.

«Все договоры продолжат действовать на тех же условиях, перезаключать их не потребуется»,— рассказали в пресс-службе «Зенита» «Коммерсанту».

Вывески начнут менять с 15 ноября, но основной объем работ по ребрендингу запланирован на 2020 год, добавили в кредитной организации.

Заявление в ЕГРЮЛ о внесении записи о прекращении деятельности юридического лица в связи с его реорганизацией ПАО «Акционерный банк «Девон-кредит» планирует подать 3 октября.

Напомним, в начале сентября АБ «Девон-Кредит», контролируемый «Татнефтью», лишился лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.

По решению нефтяной компании к середине 2020 года все ее банковские активы войдут в состав объединенного банка. В 2020 году банковская группа «Татнефти» должна выйти на чистую прибыль в размере 5,6 млрд руб. (по РСБУ), довести активы до 320 млрд руб., достичь рентабельности собственного капитала в 18%.