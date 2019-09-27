«Зенит» завершает поглощение «Девон-кредита»
С 15 ноября подразделения банка «Девон-кредит» начнут работать по лицензии и под брендом ПАО «Банк «Зенит». Он возьмет на себя обязательства перед клиентами интегрируемого банка. В Татарстане и Чувашии объединенная структура банка «Зенит» будет насчитывать 22 офиса.
«Все договоры продолжат действовать на тех же условиях, перезаключать их не потребуется»,— рассказали в пресс-службе «Зенита» «Коммерсанту».
Вывески начнут менять с 15 ноября, но основной объем работ по ребрендингу запланирован на 2020 год, добавили в кредитной организации.
Заявление в ЕГРЮЛ о внесении записи о прекращении деятельности юридического лица в связи с его реорганизацией ПАО «Акционерный банк «Девон-кредит» планирует подать 3 октября.
Напомним, в начале сентября АБ «Девон-Кредит», контролируемый «Татнефтью», лишился лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.
По решению нефтяной компании к середине 2020 года все ее банковские активы войдут в состав объединенного банка. В 2020 году банковская группа «Татнефти» должна выйти на чистую прибыль в размере 5,6 млрд руб. (по РСБУ), довести активы до 320 млрд руб., достичь рентабельности собственного капитала в 18%.
Справка
Банк «Девон-кредит» создан в Альметьевске в 1992 году в целях обслуживания компании «Татнефть» (владела 92,19% акций банка) и других предприятий нефтяной отрасли республики.
В настоящее время основным акционером «Девон-кредита» является ПАО «Банк «Зенит» (99,37%), остальные 0,63% распределены между акционерами-миноритариями.
Уставный капитал составляет 900 млн руб.
По состоянию на 1 сентября 2019 года активы банка достигают 30,8 млрд руб., собственный капитал — 2,2 млрд руб.
За 2018 год «Девон-кредит» получил 188,4 млн руб. чистой прибыли.
По данным ЦБ, кредитное учреждение имеет один операционный и 15 дополнительных офисов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым