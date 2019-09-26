Нижнекамская прокуратура добилась выдачи жизненно важного лекарства для девочки-инвалида

Прокуратура города Нижнекамска добилась выдачи ребенку-инвалиду жизненно необходимого лекарства.

Установлено, что в 2013 году девочке был поставлен диагноз «нейрофиброматоз». В период с 2013 по 2017 ей было сделано несколько операций по удалению опухоли. Однако заболевание все равно прогрессировало.



Консилиум врачей «Российской детской клинической больницы» Минздрава РФ решил, что девочке следует принимать «Рапамун» (Sirolimus). Но в региональном Минздраве обеспечить ребенка необходимым лекарством отказались.

Прокуратура обратилась Вахитовский суд Казани с иском к Минздраву РТ. Однако требования ведомства не были удовлетворены. Судебное решение было подано на апелляцию.

Таким образом, медицинская комиссия ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром г. Нижнекамск» выписала девочке первый рецепт на бесплатную выдачу лекарственного препарата «Рапамун» (Sirolimus). А Минздрав РТ обеспечил поступление и выдачу лекарственного препарата в государственной аптеке, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии проводит проверку по факту того, что девочку с деформированным черепом и сросшимися пальцами не принимают в детский сад.

