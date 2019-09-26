ВЦИОМ: Молодежь России считает зарубежное образование лучше отечественного

Молодое поколение россиян в целом высоко оценивает качество высшего образования в стране, но при этом считает, что за границей образование лучше. Таковы результаты исследования ВЦИОМ.

Более трети россиян оценивают высшее образование в России как среднее (39% опрошенных), при этом молодежь в возрасте 18—24 лет считает качество отечественного высшего образования высоким (33%). А зрелые и пожилые граждане в возрасте 45—59 (29%) и от 60 лет (31%) соответственно дают ему низкие оценки.

Четверть россиян (26%) считают, что за рубежом высшее образование такое же, как и в России. И столько же респондентов (27%)уверены, что за границей образование лучше, говорится в пресс-релизе центра.

Большинство россиян не задумывались о том, чтобы отправить своих детей или внуков получать высшее образование за границей (74%). А молодежь 18—24 (35%) и 25—34 лет (41%) задумывается о такой перспективе.

Для большинства россиян не важно, будут ли их дети и внуки получать высшее образование за рубежом — это 78% опрошенных.

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