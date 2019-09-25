Власти Башкирии сообщили об отсутствии в 1,4 тыс. населенных пунктах региона магазинов

И.о. председателя Госкомторговли Башкирии Алексей Гусев сообщил, что в 1,4 тыс. населенных пунктах региона нет ни одного магазина. Поэтому ведомство уделит внимание созданию торгового обслуживания в труднодоступных и малонаселенных пунктах.

«Мы проанализировали и условно разбили их на три составляющие, опираясь на численность проживающего населения как основного потребителя. К примеру, там, где население от 100 до 500 человек, будет торговый объект до 50 квадратных метров, от 500 до 1000 человек — магазин площадью 70 квадратных метров», — цитирует Гусева «Башинформ».

12 сентября стало известно, что в Башкортостане подешевело большинство продуктов из потребительской корзины.