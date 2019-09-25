Минниханов о возможной ликвидации поселений: пусть нас накажут, но мы с этим законом не согласны

Госсовет Татарстана не согласился с принятием федеральной инициативы, предусматривающей в порядке эксперимента ликвидацию всех сельских поселений в муниципальных образованиях республики, и отложил принятие законопроекта «О внесении изменений в закон о местном самоуправлении в РТ».

«Он был разработан в исполнение одноименного федерального закона прямого действия и внесен комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению. Он предусматривает ликвидацию поселений и переподчинение их напрямую муниципалитетам. Подобные преобразования проходят в порядке эксперимента в Пермском крае», — сообщил глава совета муниципалитетов Экзам Губайдуллин.

Однако реформа сельских муниципалитетов вызвала резко негативную реакцию президента РТ.

«Поселение — это наиболее правильная форма муниципалитета, потому что люди могут дойти до власти, — заявил Минниханов. — Если мы это сделаем (ликвидируем поселения аналога сельсовета, — прим. ред.), то это не совсем правильно. Если поселения кончим, кто будут работать с людьми на местах? Это непродуманный документ. Мало что прямого действия. Пусть нас накажут за то, что мы с этим законом не согласны, пусть в суд подадут», — высказался он на заседании парламента.

В итоге депутаты приняли решение отложить рассмотрение законопроекта и изучить его более внимательно, хотя изначально планировали принять в первом и третьем чтении в целом.