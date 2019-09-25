Минниханов призвал уделить внимание ветеранам в год 75-летия Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что 2020 год станет годом 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Он призвал в этот год уделить особое внимание ветеранам.

«Важной вехой в истории республики и всей страны стал разгром фашистской Германии в Великой Отечественной войне. В будущем году мы отметим 75-летие Великой Победы, которая была и, уверен, останется нашим нравственным и ценностным ориентиром», — отметил Минниханов.

Он также подчеркнул, что мероприятия, посвященные годовщине Победы, должны служить патриотическому воспитанию молодежи.