OZON построит в Татарстане логистический центр за 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

OZON и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в развитии интернет-торговли, документ подписан в рамках ПМЭФ, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.



По условиям соглашения, на территории промышленной площадки «Зеленодольск» построят логистический центр OZON площадью 20 тысяч кв. метров. Объем инвестиций — 1 млрд рублей. Проект предполагает создание более 500 рабочих мест. OZON также заявил о намерении оборудовать государственные и муниципальные учреждения Татарстана почтоматами и пунктами выдачи онлайн-заказов. Во втором и третьем кварталах компания намерена разместить более 100 почтоматов в МФЦ. Для крупногабаритных товаров компания намерена создать на базе муниципальных предприятий пункты выдачи заказов для населения. Предполагается, что во втором и третьем кварталах на 50 муниципальных предприятиях будут открыты пункты выдачи крупногабаритных заказов.



Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал ряд соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Так, глава РТ и президент Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве между регионом и кредитной организацией в образовательной сфере.

