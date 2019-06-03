Власти могут обязать производителей смартфонов с поддержкой eSIM хранить данные пользователей в РФ

Производителей смартфонов с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM обяжут персональные данные пользователей и криптографические ключи на серверах, размещенных на российской территории. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад Института исследований интернета (ИИИ).

Чипы для eSIM и платформы загрузки профилей производятся за рубежом, там же хранятся криптографические ключи. Это, по мнению авторов доклада, не может гарантировать защиту тайны связи. Они считают, что производителей необходимо обязать создавать в России представительства и получать соответствующие лицензии. Помимо этого производители должны предоставлять российским операторам связи равный доступ к технологии, уточняется в документе.

Ранее крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также Федеральная служба безопасности выступили против внедрения в РФ электронной сим-карты (eSim), которая используется в некоторых устройствах Apple и Samsung вместо физической сим-карты.