Госстройнадзор Татарстана с начала года выписал штрафы на 11 млн рублей

С начала 2019 года инспекция Госстройнадзора РТ провела более 1 тысячи проверок. По их результатам было 279 постановлений о нарушениях на общую сумму 11,1 млн рублей.

Кроме того, саморегулируемые организации проверили 911 своих членов, рассказал сегодня на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, он также доложил, что в республике сдано в эксплуатацию более 70% запланированных площадей жилья.