Новости

01:53 МСК Все новости
Новости раздела

Госстройнадзор Татарстана с начала года выписал штрафы на 11 млн рублей

16:29, 21.09.2019
Госстройнадзор Татарстана с начала года выписал штрафы на 11 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С начала 2019 года инспекция Госстройнадзора РТ провела более 1 тысячи проверок. По их результатам было 279 постановлений о нарушениях на общую сумму 11,1 млн рублей.

Кроме того, саморегулируемые организации проверили 911 своих членов, рассказал сегодня на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, он также доложил, что в республике сдано в эксплуатацию более 70% запланированных площадей жилья.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров