Только 75 человек подошли к «Зоне 51» для штурма
В США к военной базе, известной как «Зона 51», собрались только 75 человек. К назначенному для штурма времени эти люди собрались у входа на базу.
Двое человек были задержаны, передает Associated Press.
При этом на фестивали, посвященные инопланетянам, в окрестных городах собрались около 1 500 человек. Также более 150 человек прокатились по невадской пустыне, передает The Guardian.
Напомним, что прямую трансляцию с места предполагаемого штурма запустили еще утром в пятницу.
Ранее сообщалось, что в Facebook запустили флешмоб с предложением штурмовать «Зону 51». Желание пойти на захват объекта выразили более 2 млн человек.Общество
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