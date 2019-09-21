Только 75 человек подошли к «Зоне 51» для штурма

Фото: скриншот трансляции

В США к военной базе, известной как «Зона 51», собрались только 75 человек. К назначенному для штурма времени эти люди собрались у входа на базу.

Двое человек были задержаны, передает Associated Press.

При этом на фестивали, посвященные инопланетянам, в окрестных городах собрались около 1 500 человек. Также более 150 человек прокатились по невадской пустыне, передает The Guardian.

Напомним, что прямую трансляцию с места предполагаемого штурма запустили еще утром в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Facebook запустили флешмоб с предложением штурмовать «Зону 51». Желание пойти на захват объекта выразили более 2 млн человек.