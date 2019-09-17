Защита экс-главы «Заинского сахара»: ущерб 120 млн полностью погашен

Фото: "Реальное время"

В Татарстане завершено расследование уголовного дела о массовых хищениях в ОАО «Заинский сахар». На скамью подсудимых Заинского суда отправятся семь человек во главе с бывшим гендиректором предприятия Шамилем Мингазовым.



Ущерб по уголовному делу оценен в 122 млн рублей. Он полностью возмещен, сообщил «Реальному времени» адвокат главного обвиняемого Эдуард Ахметшин.

В холдинге «Агросила», в состав которого входит «Заинский сахар», комментировать вопрос погашения сегодня не стали.

На финише следствия Мингазову кроме трех эпизодов растраты предъявили обвинение в легализации преступных доходов и получении шести незаконных вознаграждений на сумму свыше 3 млн рублей. По делу работали сотрудники Следкома и экономической полиции МВД.

О новых эпизодах громкого дела — в материале «Реального времени».