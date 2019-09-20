К фирме татарстанского миллиардера Тукаева подали еще один иск — от подразделения германской компании

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал еще один иск о банкротстве ООО «Ортэкс», центральной компании бизнес-группы татарстанского миллиардера Ильшата Тукаева.

Сумма иска составляет чуть более 8 млн рублей. Истцом выступает ООО «БАУЭР Машины-Курган», зарегистрированное в Курганской области. Эта компания является подразделением немецкой Bauer AG, которая занимается производством тяжелой техники. В карточке дела к настоящему времени не упоминается, с чем связан иск, однако напомним, что «Ортэкс» занимался строительством нефтепроводов с использованием тяжелой техники.

Этот иск — не первое заявление о банкротстве «Ортэкса» и далеко не самое крупное. Подробнее о ситуации с бизнес-империей Тукаева читайте в материале «Реального времени».