Новости общества

02:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского

08:06, 20.09.2019
Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Член Совета Федерации России Олег Морозов удостоен ордена Александра Невского. Приказ о награждении подписан президентом страны Владимиром Путиным.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте документа.

Ранее сенатор от Татарстана Олег Морозов высказался о необходимости рассмотреть подробнее понятие «подстрекатель» в статье 33 УК РФ, где приводятся виды соучастников преступлений. По его мнению, известные личности, участвующие в массовых акциях протеста, попадают в эту категорию.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров