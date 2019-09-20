Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского

Член Совета Федерации России Олег Морозов удостоен ордена Александра Невского. Приказ о награждении подписан президентом страны Владимиром Путиным.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте документа.

Ранее сенатор от Татарстана Олег Морозов высказался о необходимости рассмотреть подробнее понятие «подстрекатель» в статье 33 УК РФ, где приводятся виды соучастников преступлений. По его мнению, известные личности, участвующие в массовых акциях протеста, попадают в эту категорию.

