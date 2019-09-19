В Казани построят новое здание для Следкома Татарстана

В Советском районе Казани появится здание экспертно-криминалистического подразделения следственного управления Следственного комитета России по Татарстану.

Здание появится внутри квартала, ограниченного улицами Ак. Губкина, 2-й Азинской, Аграрной и Космонавтов, следует из постановления премьер-министра РТ Алексея Песошина и проекта планировки и межевания территории площадью 299 тыс. кв. м. Документы опубликованы в сборнике документов мэрии.

Кроме здания СК на территории появится многоэтажная жилая застройка, детсад, школа, поликлиника, аптека, библиотека, магазины, кафе, отделения банков, а также паркинг на 1,7 тыс. машино-мест, в том числе многоуровневый паркинг на 499 машино-мест, подземные паркинги на 534 и 576 машино-мест.

