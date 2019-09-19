Таиланд упростит въезд туристов

Таиланд в течение трех месяцев отменит въездные анкеты для въезжающих в страну туристов. Их заменят бар-кодами.

Таким образом, подача иммиграционных форм, связанных с подтверждением адреса проживания туристов каждые три месяца и сообщением о временном выезде (более 24 часов) из места регистрации, будет переведена на онлайн-платформы в смартфонах, пишет «Лента.ру» со ссылкой на тайское СМИ.

Анкеты будут отменены из-за нехватки места для их хранения.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда намерены ввести принудительную страховку от несчастных случаев для иностранных туристов, въезжающих в страну. Предварительно, страховой полис на одного туриста будет стоить 20 таиландских бат — около 0,7 доллара. Сумма покрытия составит 32 тысячи долларов в случае смерти и 16 тысяч долларов в случае ранения в результате несчастного случая.