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Таиланд может ввести обязательную страховку для туристов

07:43, 01.07.2019
Таиланд может ввести обязательную страховку для туристов
Фото: pixabay.com

Власти Таиланда намерены ввести принудительную страховку от несчастных случаев для иностранных туристов, въезжающих в страну.

Страховка будет оплачиваться туристами при въезде в Таиланд на паспортном контроле. Она покроет смерть или лечение человека, пострадавшего в результате несчастного случая.

Предварительно, страховой полис на одного туриста будет стоить 20 таиландских бат — около 0,7 доллара. Сумма покрытия составит 32 тысяч долларов в случае смерти и 16 тысяч долларов в случае ранения в результате несчастного случая, пишет интернет-газета Bangkok Post.

В настоящее время заканчивается разработка соответствующей правовой базы. Нововведение будет принято уже в этом году.

Напомним, ранее Роспотребнадзор не рекомендовал российским туристам временно посещать Таиланд из-за эпидемии лихорадки денге.

Общество
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