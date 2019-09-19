США заявили о потере превосходства НАТО над Россией

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над «возрождающейся» Россией утрачено.

По его словам, которые приводит пресс-служба альянса, министры обороны стран НАТО понимают, что баланс сил изменился. С учетом этого факта готовилась военная стратегия НАТО, которую военный комитет организации утвердил в мае.

Ранее в НАТО сообщили, что военный конфликт между Россией и странами альянса маловероятен, но все же возможен.

Отношения между Россией и НАТО пребывают в затяжном кризисе. 1 апреля 2014 года НАТО на фоне кризиса вокруг Украины объявило о приостановлении практического сотрудничества с Россией, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше.