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Татарстан — лидер среди российских регионов по количеству дилерских центров легковых автомобилей

04:02, 19.09.2019
Татарстан — лидер среди российских регионов по количеству дилерских центров легковых автомобилей
Фото: napinfo.ru

Маркетинговое автомобильное агентство RAMR выявило регионы-лидеры и аутсайдеры по числу дилерских центров легковых автомобилей. Татарстан, где дилерских центров 117, стал безусловным лидером рейтинга.

Пальму первенства с республикой разделили Краснодарский край и Самарская область. На втором месте — Московская область (116 центров), на третьем — Свердловская (114). Башкирия заняла пятую строчку рейтинга (98 центров).

Наименьшее среди российских регионов количество дилеров — в Магаданской области, Республике Тыва и Чукотском автономном округе — по одной единице.

По данным RAMR, на 1 сентября 2019 года в России насчитывается 3 261 центр продаж новых легковых автомобилей.

Ранее «Реальное время» рассказало, как купить автомобиль с пробегом и не быть обманутым.

АвтоБизнес Татарстан
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