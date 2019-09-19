День в истории: Микки Маус, Уильям Голдинг и Циолковский
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Россия — День оружейника.
- Международный пиратский день.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1648 — французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.
- 1790 — писатель Александр Радищев сослан в Сибирь за свое «Путешествие из Петербурга в Москву».
- 1864 — в США запатентованы откидные сиденья машин.
- 1888 — в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты.
- 1893 — Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.
- 1928 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.
- 1936 — в Калуге открыт дом-музей Константина Эдуардовича Циолковского.
- 1944 — подписано Московское перемирие между Финляндией и СССР.
- 1952 — в США актеру Чарли Чаплину предъявлено обвинение в сочувствии коммунистам.
- 1969 — первый полет вертолета Ми-24. На 2018 год является вторым по распространенности ударным вертолетом в мире после AH-64 Apache.
- 1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.
- 2006 — в Таиланде произошел государственный переворот.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1724 — Никита Демидов (ум. 1789), русский промышленник, меценат, владелец Тагильских заводов.
- 1803 — Николай Павлов (ум. 1864), русский писатель и публицист, издатель «Русских ведомостей».
- 1911 — Уильям Голдинг английский писатель-романист, Нобелевский лауреат.
- 1934 — Брайан Эпштейн (ум. 1967), менеджер группы «The Beatles».
Также 19 сентября ушли из жизни:
- 1812 — Майер Амшель Ротшильд (р. 1743), основатель международной династии предпринимателей Ротшильдов.
- 1881 — Джеймс Абрам Гарфилд 20-й президент США (с 4 марта по 19 сентября 1881 года).
- 1935 — Константин Циолковский (р. 1857), русский ученый, пионер космонавтики.
- 1967 — Зинаида Серебрякова русская художница.
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