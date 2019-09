Сноуден сказал, что из-за иска США его книга стала самой продаваемой в мире

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, после того как Министерство юстиции подало на него в суд, назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире. Как пишет экс-разведчик в своем Twitter, продажи его мемуаров возросли через несколько часов после подачи иска.

В посте Сноуден прикрепил ссылку на покупку книги на сайте Amazon и отметил: «Вот книга, которую правительство не хочет позволять вам читать».

The government of the United States has just announced a lawsuit over my memoir, which was just released today worldwide. This is the book the government does not want you to read: (link corrected) https://t.co/JS1AJ6QlXg