Сноуден сказал, что из-за иска США его книга стала самой продаваемой в мире
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, после того как Министерство юстиции подало на него в суд, назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире. Как пишет экс-разведчик в своем Twitter, продажи его мемуаров возросли через несколько часов после подачи иска.
В посте Сноуден прикрепил ссылку на покупку книги на сайте Amazon и отметил: «Вот книга, которую правительство не хочет позволять вам читать».
The government of the United States has just announced a lawsuit over my memoir, which was just released today worldwide. This is the book the government does not want you to read: (link corrected) https://t.co/JS1AJ6QlXg— Edward Snowden (@Snowden) 17 сентября 2019 г.
Напомним, Минюст США подал в суд на Эдварда Сноудена из-за того, что он не согласовал публикацию мемуаров с правительством. Ведомство отметило, что бывший работник спецслужб тем самым разгласил секретные данные, нарушив соглашение.
Справка
В 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. Экс-разведчик бежал из Штатов и просил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, затем его продлили на такой же срок.
За незаконную передачу разведывательной информации общей сложности Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что Сноуден тайно женился в России.
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