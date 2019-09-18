В августе WhatsApp впервые за несколько лет стал самым популярным мессенджером в России

По итогам августа 2019 года WhatsApp стал самым популярным мессенджером впервые за почти три года. На его долю пришлось 39% упоминаний в российских соцсетях.

Далее по популярности идут мессенджеры Viber (28%) и Telegram (21%). Остальные совокупно собрали менее 1% сообщений, в их списке оказались ICQ, Facebook Messenger, iMessage, VK Messenger, Snapchat и WeChat, пишет РБК со ссылкой на исследование Brand Analitycs.



Рейтинг был составлен на основе 2,1 млрд русскоязычных сообщений в соцмедиа за август 2019 года. Учитывались как соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, «Мой Мир», «МирТесен»), так и блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, а также комментарии к новостным статьям.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция авторизации по отпечатку пальца.