Bridgestone готов построить в Ульяновской области логоцентр за 15 млн евро

Японский концерн Bridgestone готов реализовать в Ульяновской области новый инвестпроект. Компания планирует построить логистический комплекс за 15 млн евро.

Он будет возведен на территории завода компании в регионе, рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Это позволит создать более ста новых рабочих мест, объем инвестиций составит около 15 миллионов евро», — передает его слова пресс-служба правительства региона.

По информации Морозова, строительство логистического центра в индустриальном парке «Заволжье» планируется начать в первом полугодии 2020 года, завершить — в 2021 году.

Bridgestone запустил производство шин в Ульяновске в мае 2017 года. Мощность предприятия — до 2 млн шин в год, объем инвестиций в проект составил 12,5 млрд рублей.