Казанцы дошли до Конституционного суда Татарстана из-за капремонта — видео
В Казани жители дома 73а по улице Гагарина обратились в Конституционный суд РТ с просьбой рассмотреть республиканский закон и постановление кабмина РТ о проведении капремонта, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Жильцы дома остались недовольны тем, что проведенный в 2007 году капремонт не затронул фундамент, окна в подъезде и некоторые другие аспекты. Следующий капитальный ремонт запланирован на 2040 год.
Одна из заявителей Любовь Колоярцева считает, что построенная в 60-х годах «хрущевка» не выдержит еще 20 лет.
В Минстрое РТ и республиканском правительствуя считают, что нормативные акты не нарушают прав граждан, а ряд претензий следует перенаправить управляющей компании и решить проблемы в рамках текущего ремонта.
При этом у судей возникли некоторые вопросы, и чиновники пришли к выводу, что ряд документов следует уточнить.
Конституционный суд в течение месяца огласит свое решение о татарстанском законе по капремонту.Общество Татарстан
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