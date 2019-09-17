Спектакли Татарского театра оперы и балета впервые покажут на французском телеканале

Французский телеканал «Меццо» снимет цикл передач о Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля. В программу войдут и некоторые спектакли. Об этом сообщил на брифинге в Доме правительства РТ директор театра Рауфаль Мухаметзянов.

«На известном европейском канале «Меццо», который пропагандирует классическую музыку, классический театр, будет в первый раз показан цикл передач о нашем театре, в который включены спектакли «Шурале», «Джалиль», «Золотая орда», — рассказал он.

Мухаметзянов отметил, что в цикл войдут передачи о Казани и рекламная программа — о театре.

Планируется, что зрители смогут увидеть их в октябре.

Кроме того, директор театра также рассказал, что в 2020 году фестиваль «Узгэреш жиле», или «Ветер перемен», пройдет в зале Карнеги-холл в Нью-Йорке.

«Билеты поступят в продажу в этом месяце, и стоимость их будет от 18 до 100 долларов», — сказал он. Диаспоры, которые находятся в США, в скором времени узнают о предстоящем событии, объявил Рауфаль Мухаметзянов.

Ранее сообщалось, что Татарский академический театр имени Г. Камала снимет цикл передач о технических театральных профессиях, разработанный совместно с ЮНЕСКО.