На Кубок Стэнли нанесли имена игроков «Сент-Луиса», Сошникова среди них не оказалось

В Америке был представлен обновленный Кубок Стэнли, на который нанесли имена игроков «Сент-Луиса», выигравших трофей в прошедшем сезоне.

Среди имен не оказалось хоккеиста «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова, выступавшего в том сезоне за «блюзменов». Для того чтобы имя игрока попало на Кубок, ему требуется провести как минимум 41 матч регулярного первенства. В активе Сошникова таковых набралось лишь 5 игр.

При этом на Кубок выгравировано имя хоккеиста Майкла дель Зотто, проведшего в регулярке 7 матчей. За игрока ходатайствовал сам хоккейный клуб.

Также в список игроков на Кубке Стэнли попали россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.