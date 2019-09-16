Правительство России разъяснило, как обращаться с безнадзорными животными

Правительство РФ утвердило методические указания по обращению с безнадзорными животными. Они должны стать руководством для региональных властей.

Согласно новым правилам, безнадзорных зверей необходимо отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели. При отлове должна вестись видеозапись процесса.

Для транспортировки животных без владельцев автотранспортные средства должны оснащаться «специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными», питьевой водой для зверей и аптечкой для сопровождающих.

Максимальное количество перевозимых зверей, предельные время и расстояние их перевозки от места отлова, а также сроки их передачи в приюты с момента отлова предстоит регламентировать регионам.

Животных, не проявляющих «немотивированную агрессию», предлагается выпускать на волю после стерилизации и лечения.

Новые правила должны обеспечить регулирование и снижение численности животных без владельцев наиболее безопасными для них способами, «исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья таких животных», пишет «Коммерсантъ».

Документ подготовлен в рамках вступившего в силу закона «Об ответственном обращении с животными», который одобрен Госдумой в конце 2018 года. Его положения вступают в силу поэтапно, полностью документ заработает в 2022 году.

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