Нештатная ситуация на заводе «Нижнекамскнефтехима» оперативно ликвидирована

Сегодня в 08.04, по сообщению ГУ МЧС РФ по РТ, произошло возгорание на одном из заводов промзоны Нижнекамска. Спасатели выехали по второму номеру вызова.



Позже стало известно, что это произошла разгерметизация фланцевого соединения и возгорание газа на площади 1 м2 на одной из установок, расположенной на заводе этилена «Нижнекамскнефтехима», остановленной и находящейся на регенерации.



В течение 7 минут нештатная ситуация была оперативно ликвидирована. Установка переведена в безопасный режим. По официальной информации ПАО «Нижнекамскнефтехим», произошла нештатная ситуация.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Угрозы для населения Нижнекамска и окружающей среды не существует, сообщается на сайте «Нижнекамскнефтехима».

Вследствие возгорания, которое было локальным, основное производственное оборудование не пострадало, никаких последствий — ни экологических, ни экономических для предприятия нет. Происшествие никак не отразится на технико-экономической деятельности компании, уверены в компании «Нижнекамскнефтехим».

Причина нештатной ситуации устанавливается.