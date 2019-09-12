В Уфе допросили гражданина Таджикистана по делу массового отравления шаурмой

Фото: На фотографии то самое кафе

Как стало известно «Реальному времени», в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители допросили одного из работников общепита — 27-летнего гражданина Таджикистана.

По словам источника, у молодого человека на руках имеются документы, разрешающие ему работать на территории России. Также известно, что киоск оформлен на 30-летнего гражданина Таджикистана, индивидуального предпринимателя, который открыл точку в сентябре прошлого года. Среди видов деятельности предпринимателя значатся: работа ресторанов и оказание услуг по доставке продуктов питания; торговля продуктами, фруктами, овощами, мясом, хлебом, напитками.

Напомним, 11 сентября 2019 года пострадавшие приобрели шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово» Уфы. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

На место реализации пищевой продукции незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время деятельность киоска приостановлена. Возбуждено уголовное дело.



Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».