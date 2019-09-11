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На вопросы читателей в прямом эфире ответит Нурмухаметов Руслан, генеральный директор компании #Суварстроит

12:13, 11.09.2019 Мероприятие:  Online-конференция с генеральным директором компании #суварстроит, Нурмухаметовым Русланом
На вопросы читателей в прямом эфире ответит Нурмухаметов Руслан, генеральный директор компании #Суварстроит

18 августа в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор компании #Суварстроит, Нурмухаметов Руслан Ринатович.

Вопросы к обсуждению:

  • Многие застройщики жалуются на строгие требования, которые предъявляют банки, на увеличение сроков реализации проектов. С какими сложностями пришлось столкнуться при переходе на проектное финансирование.
  • Новые проекты компании и выход в другие регионы.
  • Как проходит переход на проектное финансирование для вашей компании. Какие объекты уже продаются по новой схеме с эскроу счетами.

Задать свои вопросы спикеру вы можете прямо сейчас, оставив комментарий к новости.



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