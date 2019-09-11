На вопросы читателей в прямом эфире ответит Нурмухаметов Руслан, генеральный директор компании #Суварстроит
18 августа в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор компании #Суварстроит, Нурмухаметов Руслан Ринатович.
Вопросы к обсуждению:
- Многие застройщики жалуются на строгие требования, которые предъявляют банки, на увеличение сроков реализации проектов. С какими сложностями пришлось столкнуться при переходе на проектное финансирование.
- Новые проекты компании и выход в другие регионы.
- Как проходит переход на проектное финансирование для вашей компании. Какие объекты уже продаются по новой схеме с эскроу счетами.
Задать свои вопросы спикеру вы можете прямо сейчас, оставив комментарий к новости.
МероприятияOnline-конференции
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым