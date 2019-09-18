18 сен 2019

Online-конференция с генеральным директором компании #Суварстроит, Нурмухаметовым Русланом

Online-конференция с генеральным директором компании #Суварстроит, Нурмухаметовым Русланом

18 сентября в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор компании #Суварстроит, Нурмухаметов Руслан Ринатович.

Вопросы к обсуждению:

  • С какими сложностями пришлось столкнуться при переходе на проектное финансирование
  • Новые проекты компании и выход в другие регионы
  • Как проходит переход на проектное финансирование для вашей компании. Какие объекты уже продаются по новой схеме с эскроу счетами.

Задавайте свои вопросы прямо сейчас, перейдя по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.



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