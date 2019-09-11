Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как избежать фальшивых благотворителей в Интернете

Центр цифровой экспертизы Роскачества подготовил рекомендации, на что следует обращать внимание при переводе денег на благотворительные цели, чтобы избежать фальшивых благотворителей в Интернете.

«Самое безопасное — жертвовать деньги через благотворительные фонды, причем большие и проверенные, а не переводить частным лицам», — отмечается в сообщении. организация обращает внимание на то, что настоящие фонды размещают прозрачные отчеты о собранных и потраченных средствах на своих сайтах, указывают актуальные контактные данные.

В случае переводов фондам стоит обратить внимание на их сайт. Поскольку он предполагает ввод персональных и платежных данных, страница должна иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. Об этом говорят символы https и изображение в виде замочка в адресной строке, говорится в исследовании.

Также Роскачество советует проверять реквизиты и не переводить деньги на банковские карты или счета физических лиц. Настоящие благотворительные фонды не собирают деньги таким способом.

Ранее сообщалось, что Роскачество определилось, как правильно маркировать «био-» и «экопродукты», а также «фермерские» продукты.