Скотомогильник в Балтасинском районе отремонтируют за полмиллиона рублей

В Балтасинском районе проведут капитальный ремонт сибиреязвенного скотомогильника около поселка Балтаси. На эти цели планируется выделить 561 тыс. рублей из бюджета исполкома района.

Согласно техническому заданию, на территории скотомогильника планируется выровнять землю, установить покрытие из дорожных плит и обнести захоронения забором.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 30 ноября этого года. Подача заявок на электронный аукцион закончилась сегодня, 10 сентября. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Ранее «Реальное время» публиковало обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю. Среди них: реконструкция трассы Казань — Шемордан за 616 млн рублей, проектирование Большого Казанского кольца за 50 млн и стажировка в Нидерландах и Германии от Минздрава.