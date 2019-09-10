ВСК выступила партнером по организации V Восточного экономического форума
Страховой Дом ВСК выступил партнером в организации V Восточного экономического форума, который проводился 4—6 сентября 2019 года во Владивостоке. Форум прошел в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ВСК является официальным страховщиком Фонда «Росконгресс», организатора V Восточного экономического форума, и обеспечивает надежной защитой сотрудников Фонда, которые работают в разных часовых поясах и в разных странах мира от Атлантики до Тихого океана.
Восточный экономический форум ежегодно становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.
В деловую программу Форума входит ряд бизнес-диалогов с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Фонд Росконгресс и Страховой Дом ВСК подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.
Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»
Справка
Восточный экономический форум
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.
Восточный экономический форум 2019 года прошел 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира..
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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