ВСК выступила партнером по организации V Восточного экономического форума

Страховой Дом ВСК выступил партнером в организации V Восточного экономического форума, который проводился 4—6 сентября 2019 года во Владивостоке. Форум прошел в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ВСК является официальным страховщиком Фонда «Росконгресс», организатора V Восточного экономического форума, и обеспечивает надежной защитой сотрудников Фонда, которые работают в разных часовых поясах и в разных странах мира от Атлантики до Тихого океана.

Восточный экономический форум ежегодно становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.

В деловую программу Форума входит ряд бизнес-диалогов с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Фонд Росконгресс и Страховой Дом ВСК подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.



Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»