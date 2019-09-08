Магдеев проголосовал в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев проголосовал на участке №2176 в школе №43. Перед этим он посетил детское голосование, где проходят выборы в школьный совет самоуправления.

«Настроение хорошее, соответствует погоде и политической погоде», — заметил он, бросая бюллетень в корзину.

«Нет никаких причин сегодня не прийти на участки. Созданы все условия для свободного волеизъявления, все партии провели работу, рассказали о своих достижениях, предложили свои программы, — передает слова челнинского главы корреспондент «Реального времени».

«Татарстан и Челны работают и живут в созидательном режиме, нам есть что людям предъявить. Это не красивые слова, а реальные дела. Посмотрите на челнинские дороги, на четыре красавицы-школы, которые построили за 4 года, на 12 новых детсадов, на отремонтированные 30 детсадов, парки, бульвары. Реконструируем татарский драмтеатр, проектируем новый русский драмтеатр. Все объекты повышают качество жизни горожан. Еще один важный проект — «Наш двор», на участках избирательных мы уже собираем предложения горожан. Минниханов обещал выделить 50 млрд рублей на обустройство дворов. Думаю, челнинцы покажут высокую явку, челнинцы всегда отличались хорошей активностью».

На участке, где голосовал Магдеев, к 11.00 явка составила более 20% избирателей.