В Петербурге на выборах губернатора проголосовал Беглов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пришел сегодня на избирательный участок по месту прописки на Васильевском острове. Он проголосовал на выборах главы Северной столицы.

«Выборы — это не только гражданский долг, не только возможность принять непосредственное участие в судьбе города, но и действительно праздник. Можно сказать, что это праздник обновления, новых целей, новых устремлений. Мы все хотим видеть Петербург чистым, красивым, благоустроенным, удобным и комфортным, и сегодня тот день, когда каждый может внести свой вклад в то, чтобы город становился лучше», — передает ТАСС слова руководителя города.

Врио губернатора поблагодарил избирательную комиссию и полицию за подготовительную работу.

«Была проведена большая работа по подготовке дня голосования. Я вижу, что все четко организовано и работает без нареканий. Выборы проходят спокойно, в соответствии с законом. Спасибо сотрудникам ГУВД, которые сегодня дежурят и обеспечивают порядок и безопасность на каждом участке», — отметил он.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы высшего должностного лица — губернатора. За этот пост борются самовыдвиженец Александр Беглов, представитель партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа».