Ведомство Мединского потратит до 15 млн рублей на проект сохранения Петропавловского собора в Казани

ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (подчиняется Министерству кульуры РФ) объявило тендер на доработку проекта по сохранению Петропавловского собора в Казани. Начальная цена контракта составляет 15,7 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 5 по 30 сентября. Итоги планируется подвести 4 октября, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Из документации следует, что исполнитель должен провести комплексные научные исследования и предоставить проект реставрации и приспособления собора. Рабочая документация должна быть готова к июлю 2020 года.

Ранее сообщалось, что Дирекция готова заплатить более 40 млн рублей за продолжение реставрации Петропавловского собора.